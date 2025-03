Nel prossimo turno di campionato l'Inter si troverà di fronte uno dei nomi in lista per il futuro della difesa. Inter-Udinese sarà interessante anche da questo punto di vista, come riporta il Corriere dello Sport di oggi. Fari puntati dunque su uno dei talenti della squadra di Runjaic. Questo il focus del quotidiano:

"Jaka Bijol osservato speciale, atto terzo. Domenica prossima il difensore sloveno si ripresenterà a San Siro e avrà ancora una volta addosso gli occhi interessati dei dirigenti dell’Inter, com’era accaduto lo scorso dicembre in Coppa Italia e lo scorso settembre all’andata in Friuli. Il giocatore ex Hannover e Cska Mosca ormai da tempo è sulla lista dei desideri, avendo l’età giusta per sbarcare in una big (26 anni) e conoscendo già il calcio italiano con tre stagioni all’attivo in maglia bianconera.