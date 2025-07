Il centrocampista polacco, arrivato a Milano la scorsa estate a parametro zero, non viene considerato incedibile

28 luglio 2025

Arrivato all'Inter la scorsa estate a parametro zero, Piotr Zielinski non è riuscito a dare il contributo sperato. Anche, e sorpattutto, a causa dei tanti problemi fisici che hanno contraddistinto la sua prima stagione in nerazzurro.

Per questo motivo, come scrive La Gazzetta dello Sport, l'ex Napoli non viene considerato incedibile: "C'è un giocatore che va considerato più in bilico degli altri ed è Piotr Zielinski, che anche per colpa degli infortuni non ha certo brillato lungo la sua prima stagione. L'Inter lo aveva inserito in organico sperando in un salto di qualità a centrocampo dietro l'intoccable Mkhitaryan, ma così di fatto non è quasi mai stato.

Zielinski è oggi un calciatore a cui i nerazzurri possono rinunciare. Non ha un mercato facile: ha 31 anni e un ingaggio da 4,5 milioni. Non sono tante le destinazioni possibili, ma va ricordato che due anni fa il polacco fu vicinissimo ad accettare l'Arabia Saudita, nello specifico l'Al Ahli. Non si può dunque escludere quel mercato, almeno in linea teorica. Al momento siamo fermi ai progetti, alle idee: non ci sono offerte. Se decollassero, l'Inter non si farebbe trovare impreparata".