Sul fronte cessioni, l'Inter è attiva anche in difesa. Come noto dai giorni scorsi, infatti, il Crystal Palace è piombato su Yann Bisseck, che però non sembra scaldato dalla destinazione. Si legge su Tuttosport:

"Capitolo Bisseck: l’Inter lo cederà solo per una proposta irrinunciabile da 40 milioni. Il Crystal Palace, che offre meno, ci sta provando, ma il tedesco - che sui social ha scritto «dicano quello che vogliono dire» - non prende per ora in considerazione la destinazione".