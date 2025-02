"Per portarlo a Torino bisognerà trovare un accordo con l’Inter - cui piace Ricci - e non sarà semplice perché i progressi del centravanti non stanno passando inosservati neppure in casa nerazzurra. Se ne riparlerà nei prossimi mesi ma certamente Vagnati continuerà a seguirlo, anche perché per caratteristiche un giocatore come Esposito completerebbe alla perfezione il reparto offensivo della squadra di Paolo Vanoli, per età invece potrebbe rappresentare un investimento importante per il futuro: in granata, nella prossima stagione, avrebbe la possibilità di proseguire il proprio percorso di crescita senza troppe pressioni", commenta Tuttosport.