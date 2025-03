Cosa filtra verso il Mondiale per Club

Anche con gli azzurrini il goleador stabiese ha saputo lasciare il segno come testimoniano le 7 reti realizzate in 11 apparizioni. Sarà lui la stella dell’Italia al prossimo Europeo di categoria in programma a giugno. Data questa che cozza con i programmi interisti al Mondiale per Club. L’idea iniziale della dirigenza nerazzurra prevedeva di aggregare Esposito alla truppa di Inzaghi per l’avventura oltre Oceano, ma l’impegno dell’Under 21 in agenda in Slovacca dall’11 al 28 giugno avrà la precedenza. Tradotto: il presidente Marotta darà il nulla osta alla Figc per la partecipazione di bomber Pio alla spedizione in terra slovacca. Toccherà poi a Inzaghi nel pre-campionato decidere se tenerlo in Prima Squadra o se mandarlo un altro anno (stavolta in Serie A…) a giocare con continuità in prestito.