Il Bologna ha scelto il suo nuovo rinforzo per il centrocampo: Kristjan Asllani. I contatti con l’Inter si sono intensificati nelle ultime ore e già in settimana le due dirigenze torneranno a sedersi al tavolo per provare a chiudere l’operazione. Le condizioni ci sono tutte e l’affare potrebbe decollare a breve.
In settimana le due dirigenze torneranno a sedersi al tavolo per provare a chiudere l’operazione
"La formula del trasferimento, però, deve ancora essere discussa. È un tema che andrà affrontato come prossimo passo. L'Inter ovviamente preferirebbe cederlo a titolo definitivo per incassare circa sedici milioni di euro e magari tenersi una percentuale sull'eventuale futura plusvalenza. Mentre il Bologna deve fare le sue valutazioni e comunicarle al club nerazzurro per poi cercare l'intesa e chiudere l'affare".
