Il Bologna muove passi decisi per Kristjan Asllani. Il centrocampista è diventato uno degli obiettivi principali della dirigenza rossoblù, a caccia di rinforzi di qualità per la mediana in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore il Bologna avanza con forza per Asllani.
"Contatti positivi tra club per un’operazione a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita. Successivamente, il Bologna lavorerà per trovare l’accordo con il giocatore". Il giocatore è uno degli esuberi del club nerazzurro e, dopo tre anni dal suo arrivo, sembra arrivato il momento di un suo addio all'Inter.
