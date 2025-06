Il giocatore del Parma sarà il prossimo rinforzo per l'attacco: ieri altro contatto tra club per consolidare la posizione nerazzurra

Daniele Vitiello Redattore/inviato 10 giugno 2025 (modifica il 10 giugno 2025 | 08:02)

Nel poco tempo a disposizione fino alla chiusura di questa sessione supplementare di mercato non dovrebbe arrivare alcun sussulto. L'Inter ha già messo a segno due colpi prima del Mondiale per club, gli altri arriveranno da luglio. E il primo nome in lista porta ancora a Parma, dove i nerazzurri hanno pescato già per l'allenatore. Spiega La Gazzetta dello Sport di questa mattina:

"Non ora. A luglio. Ma l’Inter ha in mano Ange-Yoan Bonny: sarà lui uno dei due rinforzi che il club nerazzurro ha programmato per il suo attacco. Il margine di vantaggio che in questi giorni l’Inter ha preso sulle concorrenti è notevole, i rapporti con il Parma eccellenti, l’interesse era forte prima e lo è ora a maggior ragione con Chivu in panchina.

La giornata di ieri è servita per registrare una conferma in questo senso. Contatto doveva essere e contatto c’è stato, tra le due società. Non c’è margine per chiudere subito l’operazione: poco tempo, anche per trovare un accordo sulla formula. Non tanto sulla valutazione, in verità: si balla tra i 20 e i 25 milioni di euro, il club gialloblu non scende.

L’Inter però si è presa di fatto la prima fila. Per la chiusura se ne riparla a luglio, al rientro dell’Inter dal Mondiale per club. Nel frattempo, il d.s. Ausilio ha strappato una specie di promessa: se da qui in avanti altri club dovessero tornare a informarsi per Bonny con il Parma - in passato l’hanno fatto sia Napoli sia Juventus, in Italia -, l’Inter verrebbe messa al corrente. Ma ad oggi non è questo lo scenario più probabile.