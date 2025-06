L'attaccante è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra, anche se manca ancora qualche dettaglio da sistemare

Gianni Pampinella Redattore 28 giugno 2025 (modifica il 28 giugno 2025 | 08:16)

L’Inter è vicina a mettere a segno un nuovo colpo, stavolta in attacco. Ange-Yoan Bonny è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra, anche se manca ancora qualche dettaglio da sistemare per la fumata bianca. L’intesa totale con il Parma non è stata ancora raggiunta, ma la distanza tra le parti si è assottigliata nelle ultime ore.

"Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, sta seguendo da Charlotte l’evoluzione della trattativa per portare Bonny in nerazzurro. I contatti con il Parma sono frequenti, la fumata bianca è dietro l’angolo e la base è di 25 milioni per il cartellino, inclusi dei bonus su cui si sta cercando la quadra in queste ore", si legge sul Corriere dello Sport.

"Gli emiliani puntano a legarli a obiettivi facilmente raggiungibili, anche perché vogliono monetizzare fino in fondo la cessione di uno dei propri pezzi pregiati messi in vetrina nell’ultima stagione. A dimostrarlo è anche l’interesse dello Stoccarda, che si è fatto sempre più vivo negli ultimi giorni per via dell’imminente addio dell’attaccante Woltemade destinato al Bayern. L’Inter però vanta un vantaggio acquisito con settimane di trattative e l’ottimo rapporto con il Parma. Non a caso per Bonny i nerazzurri hanno anche operato un piccolo rilancio, rispetto ai 22 milioni più 3 di bonus proposti inizialmente".

