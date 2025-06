L’Inter ha messo a segno una mossa strategica di peso, chiudendo l’operazione per Ange-Yoan Bonny

L’Inter ha messo a segno una mossa strategica di peso, chiudendo l’operazione per Ange-Yoan Bonny , centravanti francese classe 2003 in arrivo dal Parma. Il lungo inseguimento al talento transalpino si è concluso con successo: affare da 25 milioni di euro , bonus inclusi, con il giocatore che firmerà un contratto fino al 2030 da 2 milioni a stagione più bonus.

"Sarà il classe 2003 insieme a Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Pio Esposito a comporre l'attacco nerazzurro versione 2025/26. Tolto infatti dal mercato il giovane enfant prodige italiano, che faceva gola a mezza Serie A. Decisiva la fiducia di Chivu che ha al Mondiale per Club ha dimostrato di volerci puntare forte fin da subito. Il gol al River Plate è stato il regalo di compleanno d'anticipo (ieri ha fatto 20 anni) per Pio, che non vuole smettere di stupire".