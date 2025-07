Inter-Bruges, ieri summit per Stankovic: l’operazione si farà solo in un caso

Continuano i movimenti di mercato in casa Inter, e tra le operazioni in uscita c’è anche quella che riguarda Aleksandar Stankovic

Continuano i movimenti di mercato in casa Inter, e tra le operazioni in uscita c’è anche quella che riguarda Aleksandar Stankovic , giovane centrocampista classe 2005 e figlio dell’ex nerazzurro Dejan.

Nella giornata di ieri in Viale della Liberazione si è svolto un incontro tra i dirigenti dell’Inter e due rappresentanti del Club Bruges , precisamente il direttore generale Bod Madou e il direttore sportivo Devy Rigaux .

Il club nerazzurro vorrebbe cedere Stankovic per 10 milioni, i belgi, come sottolinea Tuttosport, spererebbero qualcosa di meno. Ma l'affare si chiuderà solo se verrà inserita la clausola di recompra in favore dell'Inter.