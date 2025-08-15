La trattativa per Ademola Lookman è in fase di stallo da giorni, così l'Inter sta valutando di spostare il budget sul centrocampo

Gianni Pampinella Redattore 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 12:32)

"Il giocatore è a Londra in attesa di novità che non arrivano. Tanto che l’Inter si sta stufando e sta iniziando a valutare alternative. Anche filosofiche. Nel senso che il budget di Oaktree potrebbe essere spostato su un centrocampista: valutazioni in corso tra Chivu e la società, in questo senso. E il nome preferito dal d.s. Ausilio, nel caso di un cambio di rotta, è quello di Manu Koné", si legge sul Corriere della Sera.

"Serve però anche qui un’offerta top per portarlo via a Gasperini, non troppo distante da quella già offerta all’Atalanta per Lookman: 40 milioni. E anche considerando che la stessa Roma ha da poco speso 30 milioni (bonus compresi) per El Aynaoui. Ai giallorossi fare cassa — va detto — potrebbe essere utile per completare la rosa in attacco, dove la Roma sta pensando a un doppio colpo. L’idea è quella di chiudere l’affare con il Manchester United per Jadon Sancho e contemporaneamente convincere l’Aston Villa a lasciar partire in prestito Leon Bailey".

