Davide Frattesi è il principale indiziato a lasciare la squadra, dopo aver contribuito alla causa interista fino all’ultimo. In uscita potrebbe esserci anche Kristjan Asllani, che non ha raggiunto le aspettative in tre stagioni. In caso di doppia cessione, la dirigenza andrebbe alla ricerca di un centrocampista in grado di dare il cambio a Calhanoglu. Il nome in cima alla lista è Samuele Ricci del Torino, profilo da tempo seguito ma dal costo elevato e conteso anche dal Milan.

Luis Henrique del Marsiglia ha già detto sì all’Inter, che però deve trovare l’accordo con il club transalpino che chiede oltre 30 milioni rispetto ai 25 offerti dal club nerazzurro. Il brasiliano sarebbe l’alternativa a Dumfries, con Zalewski che andrebbe a completare la corsia mancina con il riscatto dalla Roma.

Al momento, come spiega il Corriere dello Sport, l’intenzione dell’Inter è di confermare sia Acerbi che De Vrij, con l’inserimento di un profilo capace di agire sia in mezzo che da braccetto. I nomi sono quello Solet dell’Udinese e di Beukema del Bologna. “Un profilo del genere sarebbe utile anche per coprire l’eventuale addio di Bisseck. Già si vocifera di offerte monstre in arrivo per il tedesco e l'Inter dovrà decidere” aggiunge il quotidiano.

In attacco, è ormai certo che Arnautovic e Correa non riceveranno il rinnovo contrattuale. Dubbi anche sul futuro di Taremi. Il sogno per il reparto offensivo si chiama Nico Paz, giovane talento argentino con qualità tecniche in grado di garantire imprevedibilità e superiorità numerica, elementi che mancano all’attuale rosa. Il giocatore ha già manifestato il proprio gradimento verso il trasferimento all’Inter, ma l’operazione si presenta complessa: Real Madrid e Como, che detengono i diritti sul calciatore, non vogliono perdere il controllo del suo cartellino.

La dirigenza valuta quindi delle alternative. Tra queste, si fa strada l’ipotesi Giacomo Raspadori, che risponde ai criteri di italianità e versatilità richiesti dal progetto tecnico. Un'opzione che potrebbe concretizzarsi soprattutto se il Napoli dovesse affondare il colpo per Frattesi.

(Fonte: Corriere dello Sport)