Nel mercato dell'Inter resta aperto un nodo importante: quello legato a Benjamin Pavard. Il club nerazzurro, infatti, non lo considera incedibile e sarebbe pronta a valutare la sua cessione in caso di offerta attorno ai 20 milioni di euro. "Rimanendo nel reparto arretrato nerazzurro, ci sarebbe pure il rebus attorno a Pavard. Sulle tracce del francese ci sono Galatasaray, Lilla e Neom. E Galtier, tecnico della squadra saudita, ha ammesso tutto davanti alle telecamere di Sportitalia: «Abbiamo cercato di convincerlo a venire ma ha molte offerte e forse vuole restare in Europa perché a fine stagione c'è il Mondiale. Ma, Benjamin sa che se vuole…».