Nel mercato dell'Inter resta aperto un nodo importante: quello legato a Benjamin Pavard. Il club nerazzurro, infatti, non lo considera incedibile e sarebbe pronta a valutare la sua cessione in caso di offerta attorno ai 20 milioni di euro. "Rimanendo nel reparto arretrato nerazzurro, ci sarebbe pure il rebus attorno a Pavard. Sulle tracce del francese ci sono Galatasaray, Lilla e Neom. E Galtier, tecnico della squadra saudita, ha ammesso tutto davanti alle telecamere di Sportitalia: «Abbiamo cercato di convincerlo a venire ma ha molte offerte e forse vuole restare in Europa perché a fine stagione c'è il Mondiale. Ma, Benjamin sa che se vuole…».
Nel mercato dell'Inter resta aperto un nodo importante: quello legato al difensore francese
"Tuttavia, il vero nodo sono proprio le intenzioni dell’ex Bayern, che solo un paio di estati fa fece di tutto per trasferirsi all’Inter, ma che ora non sembra più così sintonizzato sulle frequenze nerazzurre. Se dovesse partire anche lui, in viale Liberazione dovrebbero andare a caccia non più di un solo difensore ma di due…".
(Corriere dello Sport)
