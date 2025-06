"L'Inter finora non ha ricevuto né offerte ufficiali, né manifestazioni da parte di Calhanoglu di andare via, però nei prossimi giorni qualcosa potrebbe cambiare. Anche perché se Chivu insisterà a lavorare sul 3-4-2-1, potrebbe non essere più fondamentale avere un regista classico, peraltro 31enne con un ingaggio pesante da 6.5 milioni. Certo, per lasciare partire "Calha" i nerazzurri si aspettano una proposta vera, dunque fra i 25 e i 30 milioni e non i 15 paventati dalla Turchia, però è assai probabile che a luglio – soprattutto quando sarà definita la situazione Osimhen (attualmente primo obiettivo del Gala) – la vicenda entri nel vivo".