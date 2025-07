Il futuro di Hakan Calhanoglu resta uno dei temi più delicati e seguiti del mercato nerazzurro. Nonostante i rumors, al momento non si registrano mosse concrete da parte del Galatasaray, club accostato con insistenza al regista turco. Come sottolinea il Corriere dello Sport, al momento il Galatasaray non si è ancora fatto avanti e nemmeno il centrocampista ha chiesto la cessione.

"L’Inter, ad ogni modo, ha già messo in chiaro le cose: non verrà trattenuto, ma nelle casse di viale Liberazione dovranno arrivare almeno 30 milioni di euro. In caso contrario rimarrà e continuerà ad essere il fulcro del gioco. Chivu non ha dubbi da questo punto di vista. Anzi, è pure convinto di riuscire a ricucire lo strappo che si è creato con Lautaro. Del resto, di spogliatoi turbolenti se intende. Anche ai tempi del Triplete non era tutto rose e fiori, anzi. Insomma, pur essendo giovane come allenatore, ha l’esperienza per riuscirci".