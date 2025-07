L’Inter attende a Milano Hakan Calhanoglu per un confronto diretto e risolutivo sul suo futuro. Il centrocampista turco, rientrato dalle vacanze, è atteso martedì in città per sottoporsi ai controlli al polpaccio lesionato e mercoledì si unirà agli altri infortunati alla Pinetina, in vista del raduno previsto per sabato prossimo.