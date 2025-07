L’addio di Hakan Calhanoglu resta un’ipotesi concreta, anche se al momento non si registrano offerte ufficiali da parte del Galatasaray. Ma l’Inter non vuole farsi trovare impreparata. In caso di partenza del regista turco, la dirigenza e il tecnico Cristian Chivu hanno già individuato il profilo ideale per raccoglierne l’eredità: si tratta di Ederson. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il brasiliano è il preferito, sia per la dirigenza sia per il tecnico, però l’Atalanta ha dichiarato incedibile.