Stop ai contatti per Calhanoglu al Galatasaray, mentre l’Inter accelera su Leoni: sarà un’aggiunta e non è legato ad alcuna cessione

L’incontro tra il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, e il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, si è concluso con una fumata nera: non ci sono le condizioni per avviare una trattativa per Hakan Calhanoglu. L’offerta del club turco resta ferma a 10 milioni di euro, troppo poco per dare seguito a una negoziazione concreta.

Il centrocampista turco, che ha un contratto con l’Inter fino al 2027, appare quindi destinato a restare a Milano, almeno per ora.

"Attenzione, però, a emettere sentenze definitive: siamo dentro una sessione di mercato appena al 10 luglio, sarebbe come tracciare un bilancio di un anno a metà febbraio. Nulla si può escludere del tutto. Né che da qui ai prossimi 20 giorni il Galatasaray trovi le forze per l’assalto. E neppure che sul regista mettano gli occhi altri club".

I dirigenti nerazzurri intendono parlarci, motivarlo e puntare ancora sulla sua disponibilità, con la prospettiva di agevolarne eventualmente l’uscita nel 2026, a un anno dalla scadenza.

La Gazzetta dello Sport sottolinea che il mancato trasferimento del turco comporta anche il blocco della pista Ederson dell’Atalanta: l’Inter non procederà su quel fronte, anche perché l’eventuale cessione di Asllani – al momento non intenzionato a partire – non sarebbe sufficiente a giustificare l’operazione.

Diverso, invece, il discorso per Giovanni Leoni. Il difensore classe 2006 del Parma è considerato un obiettivo centrale, tanto che il club nerazzurro sta lavorando per portarlo a Milano indipendentemente da eventuali cessioni. Non più una sostituzione, ma un’aggiunta vera e propria, come investimento per il presente e per il futuro. Marotta lo ha definito “un profilo interessantissimo anche per la Nazionale”, e Ausilio lo segue da oltre un anno.

Come riferisce ancora La Gazzetta dello Sport, la nuova strategia dell’Inter, che ha già speso circa 70 milioni per Luis Henrique, Bonny e Sucic, prevede un ulteriore investimento fino a 30 milioni proprio per Leoni.

Bisseck, infine, non sarà ceduto: è stato tolto dal mercato, e potrà partire solo in caso di un’offerta fuori mercato.