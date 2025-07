Il centrocampista turco questa sera sarà a Milano, futuro tutto da decifrare. Marotta aspetta Oaktree per rilanciare per Lookman

Gianni Pampinella Redattore 22 luglio 2025 (modifica il 22 luglio 2025 | 10:16)

Dopo l’amarezza di un finale di stagione che ha visto sfuggire scudetto e Champions, per l'Inter è tempo di ricominciare. La stagione nerazzurra è pronta a ripartire e in prima linea c’è il presidente Beppe Marotta, intenzionato a porre paletti chiari e a definire il progetto tecnico per la nuova annata.

"Stasera sarà a Milano Hakan Calhanoglu per sottoporsi domani mattina ai test e presentarsi ad Appiano nel pomeriggio. Come si sa, esauritosi il ciclone Galatasaray, ha preso il via il tornado Fenerbahce: se arriva una proposta da 25 milioni, Calha parte".

"In attesa di fare chiarezza sul futuro del regista turco, Marotta lavora su Lookman. Aspetta l’autorizzazione di Oaktree per effettuare rilanci e presentare all’Atalanta una proposta migliorativa rispetto ai 40 milioni già prospettati e rifiutati dalla famiglia Percassi (che quasi provocatoriamente ha chiesto Pio Esposito come contropartita). Ieri nella sede di viale della Liberazione è andato in scena un incontro (interlocutorio) con l’agente di Leoni, Edo Crnjar".

(Corriere della Sera)