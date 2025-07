Il centrocampista si presenterà ad Appiano Gentile il 21 o 22 luglio per iniziare la preparazione in vista della stagione 2025-26

Gianni Pampinella Redattore 11 luglio 2025 (modifica il 11 luglio 2025 | 09:46)

Hakan Calhanoglu si presenterà ad Appiano Gentile il 21 o 22 luglio per iniziare la preparazione in vista della stagione 2025-26. A meno di clamorosi colpi di scena nei prossimi giorni, il regista turco sarà ancora un punto fermo dell’Inter. Il club ha infatti deciso di non cedere il centrocampista, almeno in questa fase, bloccando ogni possibile trattativa con il Galatasaray.

"Il ds Ausilio capito che il Gala non avrebbe offerto più di 10 milioni ha chiuso la porta a qualsiasi tipo di approccio. Sotto i 30 - con la possibilità poi di chiudere a 25 - l’Inter non si siede a parlare. Col Galatasaray e neanche con altri club che dovessero avvicinarsi al regista nei prossimi giorni, anche perché i dirigenti nerazzurri, che non considerano incedibile il turco, dovrebbero poi acquistare un sostituto, con Ederson primo nome della lista valutato dall’Atalanta non meno di 60 milioni", si legge su Tuttosport.

"Dunque tutto ok? Più o meno. Perché adesso servirà un grande lavoro diplomatico per ricomporre la frattura fra Calhanoglu, la società e parte dello spogliatoio, Lautaro in primis. Anche se ieri pomeriggio l’agente dell’attaccante argentino, Alejandro Camano passato dalla sede del club nerazzurro, ha provato a spegnere l’incendio".

(Tuttosport)