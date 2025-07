L’Inter si prepara a vivere un’estate di profonde trasformazioni. Il club nerazzurro ha già mosso i primi passi per rinnovare la rosa e, tra una possibile uscita eccellente e un innesto mirato, prende forma il progetto per il futuro. L'Inter ha preso Bonny per sistemare il reparto attaccanti e vuole tenersi Pio Esposito . Come sottolinea Repubblica, inevitabile il divorzio con Çalhanoglu : andrà al Galatasaray o raggiungerà Inzaghi in Arabia Saudita.

"Per sostituirlo il sogno è Ederson, ma l’Atalanta al momento chiede 60 milioni. Pronta l’offerta per Rovella: 4,5 milioni netti a stagione. Lotito ne chiede 50, la cifra prevista dalla clausola di rescissione, ma la pista è ancora concreta. Come quella che porta a Richard Rios del Palmeiras: va battuta una concorrenza folta per il 25enne colombiano, uno che a centrocampo sa fare tutto. L’impressione è che i movimenti saranno tanti, un ciclo si è chiuso e non a caso sono già arrivati — oltre a Bonny — anche Luis Henrique per la fascia e il jolly Sucic a centrocampo. In difesa, derby vivo e incerto con il Milan per il giovane Leoni del Parma".