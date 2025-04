Tra presente e futuro. Mentre Simone Inzaghi e i suoi ragazzi si giocano in queste settimane una intera stagione, la dirigenza dell'Inter è da tempo al lavoro per rinforzare la rosa. Tra i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio, c'è quello di Luis Henrique. Come riportato da Sky Sport, a confermare l'interesse verso il brasiliano è stata la presenza a San Siro, per il derby di Coppa Italia, di Medhi Benatia, direttore sportivo dell'OM, club dove milita il giocatore.