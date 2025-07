Una nuova pista per la trequarti nerazzurra arriva direttamente dal quotidiano in edicola stamattina

L'addio ormai preventivato di Taremi lascerà una casella vuota nel reparto avanzato dell'Inter. In viale della Liberazione si interrogano su come riempirla, partendo da una premessa che sembra ormai nota a tutti. Il club nerazzurro non avrebbe infatti intenzione di reperire dal mercato un attaccante vero e proprio, ma un fantasista, giocatore di qualità da impiegare sulla trequarti per mettere nelle mani di Chivu anche qualcosa di diverso. Una pista arriva da TuttoSport in edicola stamattina: