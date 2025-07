Filtra ottimismo affinché i nerazzurri possano ricevere una proposta considerata congrua e non completamente al ribasso per il giocatore

Marco Astori Redattore 23 luglio 2025 (modifica il 23 luglio 2025 | 09:17)

Prima di rituffarsi in altre operazioni in entrata (escluso il discorso Lookman), l'Inter ha bisogno di ufficializzare la cessione di qualche esubero per far cassa. Uno di questi è Mehdi Taremi, che, secondo Tuttosport, sembrerebbe essere vicino alla cessione: "Sull’iraniano ci sono Besiktas, West Ham e Fulham.

Il cartellino del calciatore è valutato una decina di milioni e da fonti vicine all’ex Porto assicurano che presto dovrebbero arrivare le prime offerte ufficiali per l’atleta che ha posto come unica postilla quella di rimanere in Europa o comunque di cimentarsi in un campionato competitivo.

Chiaramente non è detto che subito vengano assecondati i desiderata dell’Inter e di Taremi, ma filtra ottimismo affinché i nerazzurri possano ricevere una proposta considerata congrua e non completamente al ribasso per il giocatore".