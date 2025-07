L’Inter ha tracciato i confini del proprio mercato: oltre i 100 milioni di spesa, non si andrà. È questo il limite imposto da Oaktree alla dirigenza nerazzurra, consapevole della necessità di autofinanziarsi per chiudere altre operazioni. Tra queste, la più importante è senza dubbio quella che porta a Giovani Leoni .

"E’ stata già perfezionata quella di Aleksandar Stankovic al Bruges, con 9,5 finiti nelle casse di viale Liberazione. E’ in via di definizione quella di Buchanan, destinato a tornare definitivamente al Villarreal per altri 8,5. Il tesoretto accumulato, dunque, è di circa 18 milioni. Ma non finisce qui, perché in uscita ci sono ancora i vari Asllani, Sebastiano, Esposito, Taremi e pure Palacios", sottolinea il Corriere dello Sport.