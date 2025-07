L’Inter prosegue nella sua strategia di ottimizzazione delle risorse economiche, portando a casa 25 milioni di euro

L’Inter prosegue nella sua strategia di ottimizzazione delle risorse economiche, portando a casa 25 milioni di euro dalle ultime operazioni in uscita. Pur non trattandosi di cessioni di primissimo piano, il club nerazzurro ha saputo valorizzare al meglio diverse situazioni di mercato, incassando somme utili per il bilancio e per finanziare nuove mosse.

L’operazione più rilevante riguarda Aleksandar Stankovic, ceduto al Club Bruges per 10 milioni di euro. L'Inter avrà una recompra a 23 mln nel 2026, a 25 mln nel 2027 e una percentuale sulla futura rivendita tra il 12 e il 15%.

Segue la cessione di Tajon Buchanan al Villarreal, chiusa per 9 milioni di euro. L’esterno canadese, arrivato a Milano solo pochi mesi fa, non ha trovato continuità con Inzaghi e ha scelto di rilanciarsi in Liga. L'Inter mantiene anche il 20% sulla futura rivendita.

Dalla Spagna arriva anche un altro incasso: Lucien Agoumé è passato al Siviglia per 4 milioni di euro, corrispondenti al 40% del cartellino ancora in possesso dell’Inter. I nerazzurri incassano in totale 8 milioni e tengono il 10% sulla futura rivendita.

Infine, la società ha monetizzato anche la quota residua di Geōrgios Vagiannidīs, incassando 2 milioni dal Panathinaikos per il restante diritto sul cartellino del terzino greco, autentica meteora in nerazzurro. L'operazione è stata chiusa poche settimane fa.

Un tesoretto di 25 milioni che potrebbe tornare utile già in questa sessione di mercato, permettendo ai nerazzurri di muoversi con maggiore flessibilità.