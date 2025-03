Inter, nel mirino Filippo Mané: chi è il difensore già nel giro della nazionale

Elementi di prospettiva sì, ma già con un percorso di livello e margini importanti davanti. L'Inter pensa già oggi al futuro, per rendere meno traumatico possibile un ricambio generazionale che diventa sempre più prioritario. Diversi sono i giovani nel mirino, sui quali la dirigenza nerazzurra sta già lavorando da tempo. In estate toccherà abbassare l'età media della prima squadra, ma non solo. Perché partirà finalmente il progetto della seconda squadra e serviranno rinforzi di livello per innescare il circolo virtuoso dal quale trarre giovamento nel medio periodo.