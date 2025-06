Inter, chi è Nick Woltemade: perché può essere un colpo in prospettiva

Questa la scheda di Nick Woltemade, nome accostato all'Inter nell'ultimo periodo: "Punta centrale/seconda punta tedesca dello Stoccarda. Attaccante longilineo e tecnico, abbina struttura fisica imponente a una sorprendente eleganza nei movimenti. Cresciuto nel Werder Brema, ha compiuto la sua definitiva esplosione allo Stoccarda, imponendosi come uno dei prospetti offensivi più interessanti della Bundesliga. Nel debutto all’Europeo Under 21 ha attirato tutti i riflettori su di sé grazie a una tripletta che ha confermato le sue doti di bomber. Sa giocare da centravanti, ma anche da seconda punta. L’Inter lo sta seguendo con attenzione come possibile colpo in prospettiva".