L'aggiornamento sulla trattativa ancora in piedi tra i due club per il trasferimento a Milano dell'attaccante nigeriano

Daniele Vitiello Redattore/inviato 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 21:46)

La telenovela Lookman non è ancora finita. Ieri la brusca frenata, dopo il rifiuto da parte dell'Atalanta, ma non siamo al capolinea. Lo ribadisce anche Calciomercato.com: "Eppure qualcosa ancor si muove. Sotto la cenere arde il fuoco perché a riattizzarlo c’è Ademola Lookman che, deluso dagli eventi, sui propri profili social ha spogliato la maglia della Dea al fine di fare arrivare in modo ancora più prepotente la sua intenzione di trasferirsi a Milano. E, a dirla tutta, anche l’Inter, al di là di un dichiarato fastidio rimane comunque ancora vigile al mutare degli eventi, in attesa di capire se avrebbe senso compiere un ultimo passo verso l’Atalanta".

Ma quanto serve per convincere l'Atalanta? Prosegue il focus: "Occorrono 45 milioni di base fissa più bonus. A Bergamo prendono come parametro la cessione di Ndoye messa a segno dal Bologna al Nottingham Forest e credono che Lookman non debba discostarsi troppo da quella. In realtà le due cose sono diverse, nella forma e nella sostanza, e l'ad dell'Atalanta Luca Percassi è consapevole che alla fine dovrà chiedere meno. Ma intanto l’Inter è ferma a ieri, dopo il rifiuto ricevuto via posta certificata non ha mosso altri passi, trincerandosi dietro la poca chiarezza, tale o presunta, della proprietà nerazzurra in merito al prezzo del proprio calciatore".

Previsti dunque nuovi passi in avanti. Per arrivare a una quadra che è alla portata, secondo il noto portale. Si legge infatti: "Per adesso solo tanto rumore, ma tra le parti ci sarà un dialogo e l’Inter verrà informata. A Milano ci saranno Ausilio e Baccin, il presidente Beppe Marotta invece mancherà per qualche giorno per motivi personali, ma le nuove tecnologie consentono anche di potersi allontanare rimanendo però in contatto".