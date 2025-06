La sua stagione si è conclusa in anticipo a causa di un infortunio al bicipite femorale. Il Manchester United si sta preparando all’eventualità di mandare Rashford in prestito per l’intera prossima stagione.

Rashford, 27 anni, vuole giocare in una squadra impegnata in Champions League e ha rifiutato proposte economicamente vantaggiose provenienti dall’Arabia Saudita e dalla Turchia. Fonti interne al club ritengono improbabile che arrivi un’offerta adeguata per l’attaccante, valutato 40 milioni di sterline.

L'Inter ha chiesto l'attaccante

L’Inter ha fatto un timido sondaggio per Rashford mentre mostrava interesse per Rasmus Højlund all’inizio del mese, ma i finalisti di Champions League lo prenderebbero in considerazione solo in prestito. I dirigenti del Manchester United si aspettano che Rashford si trasferisca all’estero quest’estate. Sebbene non abbia escluso del tutto un trasferimento in Premier League, il giocatore non è intenzionato a trasferirsi a Londra. Fonti vicine all’attaccante assicurano che non è disposto a ridursi l’ingaggio da 325.000 sterline a settimana, un ostacolo che limita fortemente il numero di club interessati. Rashford ha un contratto con lo United fino al 2028. Nel corso della seconda metà della stagione 2024-25, ha segnato quattro gol in 17 presenze con l’Aston Villa, prima che l’infortunio al bicipite femorale lo costringesse a fermarsi anticipatamente ad aprile.