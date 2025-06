L’Inter piazza un nuovo colpo per il futuro: Ange-Yoan Bonny è ormai un giocatore nerazzurro. L’attaccante francese classe 2003 arriva dal Parma per una cifra complessiva di 23 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. L’accordo tra i due club è stato raggiunto nelle ultime ore e le visite mediche del giocatore, come sottolinea Repubblica, sono fissate per domani a Milano.