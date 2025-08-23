Il mercato dell'Inter potrebbe non essere ancora terminato: il club nerazzurro sta scandagliando il mercato alla ricerca di un difensore da inserire nella rosa di Chivu . Il profilo ricercato è piuttosto chiaro.

"Sono quindi ore decisive per il mercato dell’Inter. Lo stesso Cristian Chivu aspetta un nuovo difensore ed è in stretto contatto con i suoi dirigenti per arrivare al profilo ideale da qui alla fine del mercato. Certo è che, a Milano, sono disposti a investire solo per un elemento ritenuto valido e interessante. In caso contrario, la spesa per il nuovo centrale verrà rimandata alla prossima estate. Nelle ultime ore è diventato questo lo scenario più probabile", spiega il Corriere dello Sport.