QS – Inter, Leoni: condizioni complicate. Le alternative a Lookman…

Il quotidiano parla del rilancio per il nigeriano e anche di Chivu e della consapevolezza di aver poco tempo per dare la sua impronta alla squadra

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 luglio 2025 (modifica il 29 luglio 2025 | 23:02)

"Beppe Marotta, presidente dell'Inter, e Luca Percassi, ad dell’Atalanta, dovrebbero ritrovarsi nella stessa sede a Milano per il Consiglio di Lega. A margine dello stesso i due cercheranno di trovare un’intesa per la cessione di Ademola Lookman ai milanesi, riducendo la forchetta tra i 40 milioni offerti dall’Inter e i 50 richiesti dai bergamaschi. Marotta arriverà a metà strada, a 45 tra parte fissa e bonus". QS parla della trattativa per Lookman all'indomani dalle parole del numero uno nerazzurro che era in conferenza stampa accanto a Chivu.

Dell'allenatore il quotidiano scrive: "All'allenatore è ben chiaro che il tempo per dare un’impronta vincente è poco. Soprattutto considerato quante modifiche vuole apportare l’allenatore entro l’avvio vero e proprio della stagione, quando cominceranno le gare che contano. Il tecnico afferma di voler modellare una creatura «più ibrida e imprevedibile, che si allenerà per diversi moduli», sfruttando la capacità dei giocatori di adattarsi".

Leoni e le alternative a Lookman — "Durante la conferenza stampa il tecnico non nasconde la sua ammirazione per Leoni, che ha lanciato come titolare a Parma e che vorrebbe con sé anche a Milano. Oggi, però, le condizioni per arrivare al ragazzo classe 2006 sono complicate. Per i 40 milioni richiesti dal Parma e perché l’Inter ha già parecchi difensori in rosa. Il solo Palacios (che già lo scorso anno ha giocato in prestito gli ultimi sei mesi) è in partenza. Gli altri è probabile rimangano tutti, il che riduce gli spazi per un nuovo innesto", si legge ancora sul giornale.

In attacco si cerca una sistemazione per Taremi che è in cerca di una sistemazione. Ha richieste in Premier League e non si è opposto alla cessione, sa che partirebbe indietro nelle gerarchie. Farà così posto a Lookman o a chi arriverà. Se non lui, "gli altri profili sul taccuino di Ausilio sono Openda o Nkunku".

(Fonte: QS)