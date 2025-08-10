Il futuro di Gianluigi Donnarumma è in bilico. La posizione del portiere della Nazionale a Parigi si è complicata dopo l’arrivo di Lucas Chevalier dal Lille, acquistato per 40 milioni di euro. Inoltre, Donnarumma ha rifiutato l’ultima proposta di rinnovo del contratto, in scadenza nell’estate 2026, costringendo il PSG a valutare una cessione immediata per evitare il rischio di perderlo a parametro zero.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter In Romania – Inter, Chivu ha una richiesta ben precisa: il tecnico vuole Donnarumma
calciomercato
In Romania – Inter, Chivu ha una richiesta ben precisa: il tecnico vuole Donnarumma
Secondo quanto riportano in Romania, il tecnico nerazzurro spinge per avere in rosa il portiere italiano che è in uscita dal Psg
Secondo quanto riporta Spotmedia, Cristian Chivu spinge per avere in rosa proprio il portiere ex Milan che in passato è stato accostato all'Inter. Vecchio pallino di Piero Ausilio, il futuro di Donnarumma sarà più chiaro nei prossimi giorni.
(spotmedia.ro)
© RIPRODUZIONE RISERVATA