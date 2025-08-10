Secondo quanto riportano in Romania, il tecnico nerazzurro spinge per avere in rosa il portiere italiano che è in uscita dal Psg

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è in bilico. La posizione del portiere della Nazionale a Parigi si è complicata dopo l’arrivo di Lucas Chevalier dal Lille, acquistato per 40 milioni di euro. Inoltre, Donnarumma ha rifiutato l’ultima proposta di rinnovo del contratto, in scadenza nell’estate 2026, costringendo il PSG a valutare una cessione immediata per evitare il rischio di perderlo a parametro zero.