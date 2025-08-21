GdS – Inter-Cissé, contatti non incoraggianti. Richiesta da mal di testa

Attestato il cambio di stategia dell'Inter che sembra ormai aver chiuso le porte a Lookman per fare spazio ad un centrocampista ed un difensore, il club nerazzurro deve trovare due colpi da piazzare entro la fine del mercato. A centrocampo era arrivata l'occasione Koné, poi sfumata anche per le proteste dei tifosi giallorossi con i Friedkin che sembravano disposti a cedere il giocatore e hanno poi cambiato idea.

Per Chivu il romanista sarebbe stato il centrocampista ideale. Per questo sono state sondate altre piste, di giocatori con caratteristiche simili. E si è parlato di Djaoui Cissé, 21enne del Rennes. "Lui pare un replicante di Manu, ed era il nuovo preferito della casa", spiega La Gazzetta dello Sport.