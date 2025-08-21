GdS – Inter-Cissé, contatti non incoraggianti. Richiesta da mal di testa

Attestato il cambio di stategia dell'Inter che sembra ormai aver chiuso le porte a Lookman per fare spazio ad un centrocampista ed un difensore, il club nerazzurro deve trovare due colpi da piazzare entro la fine del mercato. A centrocampo era arrivata l'occasione Koné, poi sfumata anche per le proteste dei tifosi giallorossi con i Friedkin che sembravano disposti a cedere il giocatore e hanno poi cambiato idea.
Poteva essere il 21enne del Rennes il giocatore per il centrocampo di Chivu dopo il no della Roma per Koné ma il club francese spara alto
Per Chivu il romanista sarebbe stato il centrocampista ideale. Per questo sono state sondate altre piste, di giocatori con caratteristiche simili. E si è parlato di Djaoui Cissé, 21enne del Rennes. "Lui pare un replicante di Manu, ed era il nuovo preferito della casa", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Gli ultimi contatti con la Francia, però, non sono stati molto incoraggianti: non c’è molta disponibilità a vendere, se non a prezzi da mal di testa", scrive la rosea sottolineando le difficoltà di arrivare al centrocampista.
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
