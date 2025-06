Il preferito resta Nico Paz, ma non è il solo nome in agenda, come scrive calciomercato.com:

"Oltre al nome di Nico Paz, in casa Inter piace anche il giovane trequartista di proprietà del Real Madrid, Arda Güler. Il classe 2005 turco, di recente, ha poi strizzato l'occhio a una possibile partenza, se il suo minutaggio con i Blancos non lo soddisferà: "Per ora non ho pensato di andarmene, ma ovviamente se non gioco penso a tutto"".