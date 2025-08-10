L'Inter potrebbe anche prendere un centrocampista in queste ultime fasi di mercato: due nomi cerchiati ma occhio alla sorpresa

Matteo Pifferi Redattore 10 agosto - 14:00

Il mercato dell'Inter potrebbe non finire con Ademola Lookman, qualora si trovasse la quadra con l'Atalanta in questi ultimi venti giorni di mercato estivo.

In attesa di capire anche come e quando si chiuderanno le varie operazioni in uscita ancora aperte, come Taremi e Asllani, i nerazzurri non hanno chiuso le porte ad un colpo anche in difesa, con De Winter e Leoni come primi nomi sulla lista.

In più, però, non è da escludere un innesto anche a centrocampo. "Ad oggi numericamente l’Inter è a posto, ma per dare più soluzioni a Cristian Chivu il club sa che un incontrista servirebbe in rosa. Piacciono Mandela Keita del Parma e Morten Frendrup del Genoa. Anche in questo caso bisogna però attendere prima le cessioni", spiega Sportitalia che poi aggiunge un altro nome:

"In questi giorni secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia è stato proposto al club nerazzurro – tramite intermediari – anche Santiago Hezze, centrocampista argentino di 23 anni in forza all’Olympiacos. E’ arrivato in Grecia nell’estate 2023 dall’Huracan a fronte di un investimento di 4 milioni di euro e ha fin qui collezionato anche 3 presenze con la Nazionale argentina", aggiunge poi Sportitalia. Hezze ha raccolto 15 presenze in Europa League, 9 in Conference e 4 in Libertadores. Da vedere, ora, cosa deciderà di fare l'Inter.