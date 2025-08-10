FC Inter 1908
Inter, colpo a centrocampo? Due i nomi caldi. “Ed è stato proposto anche…”

L'Inter potrebbe anche prendere un centrocampista in queste ultime fasi di mercato: due nomi cerchiati ma occhio alla sorpresa
Il mercato dell'Inter potrebbe non finire con Ademola Lookman, qualora si trovasse la quadra con l'Atalanta in questi ultimi venti giorni di mercato estivo.

In attesa di capire anche come e quando si chiuderanno le varie operazioni in uscita ancora aperte, come Taremi e Asllani, i nerazzurri non hanno chiuso le porte ad un colpo anche in difesa, con De Winter e Leoni come primi nomi sulla lista.

In più, però, non è da escludere un innesto anche a centrocampo. "Ad oggi numericamente l’Inter è a posto, ma per dare più soluzioni a Cristian Chivu il club sa che un incontrista servirebbe in rosa. Piacciono Mandela Keita del Parma e Morten Frendrup del Genoa. Anche in questo caso bisogna però attendere prima le cessioni", spiega Sportitalia che poi aggiunge un altro nome:

"In questi giorni secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia è stato proposto al club nerazzurro – tramite intermediari – anche Santiago Hezze, centrocampista argentino di 23 anni in forza all’Olympiacos. E’ arrivato in Grecia nell’estate 2023 dall’Huracan a fronte di un investimento di 4 milioni di euro e ha fin qui collezionato anche 3 presenze con la Nazionale argentina", aggiunge poi Sportitalia. Hezze ha raccolto 15 presenze in Europa League, 9 in Conference e 4 in Libertadores. Da vedere, ora, cosa deciderà di fare l'Inter.

