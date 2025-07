Fuori Taremi, dentro Openda. L’attaccante belga è uno dei profili individuati dall’Inter per completare il reparto offensivo

Fuori Taremi, dentro Openda. L’attaccante belga è uno dei profili individuati dall’Inter per completare il reparto offensivo. A patto, evidentemente, di trovare una sistemazione all’iraniano, che a breve dovrebbe riuscire a lasciare il suo Paese.

Ma quante chance ci sono di arrivare all'attaccante del Lipsia? Ecco l'operazione che hanno in mente Ausilio e Marotta:

"L’idea è di non superare i 30-35 milioni. Tutto da capire se il Lipsia sarà d'accordo o se chiederà di più, avendo investito ben 38 milioni nell’estate 2023 per prelevarlo da Lens, dopo un’eccellente annata in Ligue 1 (21 gol).