La Federcalcio ha diffuso oggi il report relativo alle spese dei club di Serie A per le commissioni agli agenti. L'Inter, in questa speciale classifica, è seconda dietro la Juventus ma con un calo vistoso rispetto al 2023. I nerazzurri, infatti, sono passati da 34,8 mln a 24,7 mln.

Ma come è arrivata l'Inter a pagare nell'anno solare 2024 i 24 milioni di commissioni agli agenti? E soprattutto, per quali giocatori? Ricordiamo che le commissioni non si pagano solo per gli acquisti ma anche per rinnovi e cessioni.