I prossimi saranno giorni caldi per l'Inter sul mercato, sia in entrata che in uscita. Sky ha fatto il punto sui possibili movimenti del club nerazzurro partendo da De Winter. "Ci sono stati dei contatti, è il primo nome in lista insieme a Leoni del Parma. Per Lookman c'è attesa, è una questione che andrà chiarita e definita. Il giocatore continua a non essere a disposizione dell'Atalanta e il club nelle prossime settimane valuterà la possibilità di una multa nei confronti del giocatore. L'Inter aspetta e intanto si guarda intorno, c'è Nkonku del Chelsea, c'è Nusa, c'è Sancho, c'è Garnacho che è anche nei radar del Chelsea. I giocatori non mancano, ma Lookman è il primo obiettivo".