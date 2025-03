C'è un nuovo obiettivo per la difesa dell'Inter in vista della prossima stagione. A riferirlo è Sasha Tavolieri, giornalista belga

C'è un nuovo obiettivo per la difesa dell'Inter in vista della prossima stagione. A riferirlo è Sasha Tavolieri, giornalista belga molto apprezzato in patria. Ed è proprio un calciatore belga della Serie A che i nerazzurri starebbero seguendo con molta attenzione: si tratta di Koni De Winter, difensore classe 2002 del Genoa con cui, secondo le ultime indiscrezioni, l'Inter intratterrebbe dei contatti da mesi.

"Koni De Winter sulla lista dell'Inter per il calciomercato estivo! Sono infatti in corso da diversi mesi contatti tra i nerazzurri, che apprezzano il belga, e l'entourage. Il Genoa chiede 30 milioni, una cifra che non spaventa l'Inter. Per ora nessun interesse da parte del Milan".