Secondo quanto riportato in esclusiva da TBR Football, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Jadon Sancho, l’esterno del Manchester United

Sabine Bertagna Vice direttore 18 luglio 2025 (modifica il 18 luglio 2025 | 12:39)

Secondo quanto riportato in esclusiva da TBR Football, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Jadon Sancho. L’esterno del Manchester United è finito nel mirino dei nerazzurri in vista di un possibile trasferimento estivo.

Sancho era approdato a Old Trafford nel 2021 per una cifra vicina ai 73 milioni di sterline, con grandi aspettative da parte dei tifosi. Tuttavia, il rendimento dell’ex Borussia Dortmund non ha mai realmente convinto, e con l’arrivo di Ruben Amorim sulla panchina dei Red Devils, il suo futuro sembra essere ormai segnato: non rientra nei piani tecnici.

Ora, però, per Sancho si apre uno spiraglio importante: l’Inter si è fatta avanti e ha avviato i primi contatti sia con il Manchester United che con il giocatore per valutare la fattibilità dell’operazione.

L’Inter si muove: contatti diretti tra Marotta e il Manchester United — Come rivelato da Graeme Bailey, corrispondente principale di TBR Football, l’amministratore delegato e presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha preso direttamente contatto con lo United e con l’entourage di Sancho. Il club nerazzurro è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo e, pur continuando a monitorare Ademola Lookman dell’Atalanta, ha visto respingersi una prima offerta per l’ex Fulham.

L’interesse per Lookman resta vivo ma la dirigenza interista sta valutando anche soluzioni alternative sul mercato: Sancho è una di queste. Da parte sua, il giocatore è aperto all’idea di un trasferimento in Italia e gradirebbe una nuova esperienza in Serie A.

Anche la Juventus sulle tracce di Sancho — Sancho, che nei mesi scorsi era stato accostato anche al Chelsea (senza sviluppi concreti), piace anche alla Juventus, che resta alla finestra. Il Napoli, invece, ha abbandonato la pista ritenendo troppo complicata l’operazione, sia per l’ingaggio del giocatore che per le richieste dello United. Il Borussia Dortmund, sua ex squadra, continua a seguirlo da lontano.

Nel frattempo, il classe 2000 è rientrato in gruppo per la preparazione estiva, ma fa parte della cosiddetta “bomb squad” dello United: un gruppo di giocatori messi ai margini e fuori dal progetto tecnico, in cui figurano anche Rashford, Garnacho, Antony e Malacia.

Sancho potrebbe ritrovare due ex compagni all’Inter — In caso di approdo a Milano, Sancho troverebbe due volti noti del mondo United: Henrikh Mkhitaryan e Matteo Darmian. Il primo ha collezionato 63 presenze con i Red Devils prima di trasferirsi all’Arsenal nel gennaio 2018, mentre il secondo ha vestito la maglia dello United in 92 occasioni prima di approdare al Parma un anno e mezzo più tardi.