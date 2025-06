Rasmus Højlund è entrato nel mirino dell’Inter. Il club nerazzurro ha avviato i primi contatti informali con il Manchester United

Rasmus Højlund è entrato nel mirino dell’Inter. Il club nerazzurro ha avviato i primi contatti informali con il Manchester United per sondare la possibilità di un’operazione attorno ai 40 milioni di sterline. Lo scrive il Telegraph.

Lo United non ha intenzione di svendere l’attaccante danese, ma sia il club che il giocatore sono consapevoli dell’interesse concreto da parte dell'Inter.

Dopo l’arrivo a Old Trafford per 72 milioni di sterline nell’estate 2023, prelevato dall’Atalanta, Højlund ha vissuto una stagione d’esordio incoraggiante. Tuttavia, nell’ultima annata ha faticato a imporsi e potrebbe rientrare tra quei profili sacrificabili, qualora si presentasse un’offerta ritenuta congrua.

Il Manchester United, che versò inizialmente 64 milioni all’Atalanta (saliti poi a 72 con i bonus), potrebbe prendere in considerazione una cessione a fronte di una proposta attorno ai 45-50 milioni di euro (38-42 milioni di sterline).

L’Inter starebbe valutando un prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma da Manchester potrebbero spingere per una cessione a titolo definitivo, utile a finanziare il mercato e rinforzare la rosa del nuovo tecnico Ruben Amorim.

Nonostante le difficoltà riscontrate in Premier League, Højlund resta un profilo di grande interesse per i nerazzurri. In Serie A ha lasciato un’ottima impressione ai tempi dell’Atalanta e gode ancora di grande considerazione. L’Inter, però, non è l’unica squadra italiana a seguirlo.

In Italia c’è anche una certa comprensione per le difficoltà affrontate dal danese a Manchester, dove ha dovuto caricarsi l’attacco sulle spalle in un contesto privo di veterani da cui apprendere o su cui appoggiarsi.

Nel frattempo, l’Inter si prepara a ufficializzare Cristian Chivu come nuovo allenatore, dopo l’addio di Simone Inzaghi in direzione Al Hilal. La squadra volerà negli Stati Uniti la prossima settimana per l’inizio del Mondiale per club e punta a rafforzare ulteriormente il reparto offensivo.

United, tagli in vista: stipendi giù di 80 milioni — Nel frattempo, il Manchester United ha chiuso l’acquisto di Matheus Cunha dal Wolverhampton per 62,5 milioni di sterline e punta anche su Bryan Mbeumo del Brentford per rinforzare l’attacco, afflitto da una cronica carenza di gol. Complice l’assenza dalle competizioni europee nella prossima stagione, Amorim intende lavorare con una rosa più snella ed efficiente, che permetta anche una significativa riduzione dei costi.

Secondo le ultime stime, il monte ingaggi 2025-26 potrebbe scendere di circa 80 milioni di sterline rispetto al 2023-24, quando lo United partecipava alla Champions League. I risultati finanziari del terzo trimestre, pubblicati venerdì, hanno evidenziato già un calo del 22% del monte stipendi nel periodo gennaio-marzo (71,2 milioni) rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Un calo favorito dai prestiti invernali di Marcus Rashford all’Aston Villa e di Antony, oltre a un generale snellimento della rosa.

Il monte ingaggi finale per la stagione 2024-25 dovrebbe aggirarsi attorno ai 305 milioni di sterline, circa 60 in meno rispetto all’annata precedente. Ma, su base annua, i dati trimestrali proiettano una spesa potenziale di circa 285 milioni. In caso di cessione di altri giocatori ad alto ingaggio — come Rashford, Casemiro e Sancho — e con la strategia di una rosa più contenuta, il monte stipendi potrebbe stabilizzarsi proprio intorno ai 285 milioni già dalla stagione 2025-26. Un taglio netto, rispetto ai 365 milioni spesi solo due anni prima. All’interno della nuova dirigenza c’è piena consapevolezza che i salari avevano ormai perso ogni connessione con il rendimento sportivo. Per questo motivo, negli ultimi 18 mesi lo United ha cominciato a proporre contratti più incentivati, con stipendi base più contenuti e bonus legati a prestazioni e risultati.