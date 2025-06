Il Bologna è finito nel mirino dei top club italiani in questo avvio di calciomercato, con particolare attenzione rivolta ai suoi difensori. Tra i profili più seguiti c'è quello di Jhon Lucumí. Il centrale colombiano ha una clausola rescissoria da 28 milioni di euro, cifra che il club emiliano continua a considerare come base per aprire una trattativa.

La situazione, però, potrebbe subire sviluppi in relazione a Sam Beukema. Il difensore olandese è infatti nel mirino del Napoli, pronto a mettere sul piatto una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il Bologna ha già avanzato una proposta di rinnovo per trattenere Beukema, ma l’insistenza dei partenopei potrebbe cambiare gli equilibri.

Nel caso in cui l’olandese dovesse partire, i rossoblù potrebbero optare per trattenere Lucumí come punto fermo della difesa, oppure – al contrario – considerare una sua cessione a cifre inferiori rispetto alla clausola, per dare il via a un nuovo ciclo nel reparto arretrato.