"In questi giorni di perlustrazioni, l’Inter ha preso contatti anche per il talento del Rennes Jéremy Jacquet. Per lui, la risposta è stata davvero spiazzante: costa 50 milioni di euro. In Francia lo considerano un predestinato e i suoi numeri sono stati già approfonditi dalle top della Premier, da tempo sulle sue tracce. Non solo. I nerazzurri hanno preso delle informazioni anche per Joel Ordonez del Bruges. Il classe 2004 è valutato sui 40 milioni di euro dal club belga e in questa sessione è stato sondato anche da altre società italiane, tra cui la Juventus. Sarebbe in ogni caso l’ennesima plusvalenza del club belga che, negli ultimi anni, ha realizzato diverse cessioni importanti", scrive il Corriere dello Sport.