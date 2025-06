"Il club nerazzurro ha iniziato a parlare con Cesc Fabregas come possibile sostituto per iniziare a capire se ci sono i presupposti per poterlo portare a Milano. Ricordiamo che l’allenatore spagnolo aveva dato la sua parola al Como, respingendo le offerte di Roma e Bayer Leverkusen, e la società ha fatto di tutto per accontentarlo. Fabregas è molto tentato dall’opportunità ma ancora non ha ancora dato il suo via libera. Le valutazioni sono in corso. Le parti si riaggiorneranno quindi a breve".