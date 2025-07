L'Inter ha capito che il futuro di Calhanoglu difficilmente sarà ancora nell'Inter di Chivu. Per questo si sta muovendo per trovare un sostituto, o quantomeno un giocatore che possa dare quantità e qualità al centrocampo nerazzurro. E lo ha individuato in Ederson dell'Atalanta che chiede una cifra altissima, circa 60 mln per il brasiliano. L'Inter ci vuole provare.

"Oltre alla eventuale (ma necessaria) uscita di Calha, ci sono due colleghi del turco da far accasare altrove, così di immettere altri denari per la causa. Ad esempio, dopo un triennio, l’esperienza di Krstjan Asllani in nerazzurro sembra alla fine, anche perché l’intuizione avuta a gennaio con Sucic promette molto bene: l’obiettivo è ottenere 15 milioni dall’albanese, a cui se ne aggiungerebbero altri 10 per Aleksandar Stankovic. Il figlio di Deki è richiesto dal Bruges per sostituire il promesso sposo del Milan Jashari, ma l’Inter pretende una recompra per dare il via libera: c’è una fiducia per una risoluzione rapida, mentre tra Istanbul e Bergamo c’è molto più da fare", spiega La Gazzetta dello Sport.