Andrea Della Sala Redattore 4 agosto 2025 (modifica il 4 agosto 2025 | 10:24)

Lookman la priorità, ma l'Inter monitora anche gli altri obiettivi di mercato. Per ora in stand by in attesa di alcune cessioni. La difesa verrà sistemata solo se ci sarà un'uscita, altrimenti ogni discorso è rimandato alla prossima stagione.

"Ademola Lookman è la priorità di casa Inter. Al momento il focus è tutto su di lui. Ma c'è da capire la situazione relativa al difensore. Anche qui, il piano delineato è chiaro: senza uscite non arriverà nessuno. Sul taccuino di Ausilio e Marotta c'è Koni De Winter, 23 anni, centrale belga del Genoa. Ma il suo arrivo è legato all'eventuale uscita. La situazione legata a Bisseck è chiara: i nerazzurri non hanno esigenza di venderlo, ma è chiaro che di fronte a un'offerta di un certo tipo potrebbero accettare. Fin qui è arrivata una proposta dal Crystal Palace, club di Premier League: 32 milioni. Il tedesco ha detto no. Preferisce restare all'Inter e giocarsi le sue chance. Ieri ha pubblicato sui social una storia sibillina: «Dicano quello che vogliono dire». Preso dall'Aarhus per sette milioni nel 2023, Bisseck è legato all'Inter fino al 2029. Non ha preso parte all'amichevole contro l'Under 23 perché è ancora in ritardo di condizione, ma si aggregherà al gruppo in questa settimana", spiega La Gazzetta dello Sport.