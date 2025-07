Tra i profili monitorati con più attenzione c’è quello di Giovanni Leoni del Parma, considerato una priorità assoluta per i dirigenti di Viale della Liberazione. Tuttavia, per provare ad affondare il colpo serve un investimento importante, almeno 30-35 milioni di euro.

"Per l’Inter rappresenta una priorità, ma per smuovere le resistenze del Parma deve prima di tutto raccogliere risorse attraverso l’uscita degli esuberi. Per Leoni, comunque, c’è anche un’alternativa, ovvero De Winter, seppure non abbia proprio le stesse caratteristiche. Volendo è più simile a Bisseck, che, in caso di ricca offerta, potrebbe fare le valigie", si legge sul Corriere dello Sport.